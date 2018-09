Koks strijden om eer van de lekkerste paardenworsten Nele Dooms

31 augustus 2018

21u34 9 Dendermonde Zestien beroeps- en hobbykoks streden om de eer van de lekkerste Dendermondse paardenworsten. Een jury had vrijdagavond in de American Poolbar in Dendermonde de handen, of liever de buik, vol met proeven.

"Wie kan de Dendermondse paardenworst het lekkerst klaarmaken?" Dat idee kwam recent van een klant in café American Poolbar aan het Statieplein? Cafébaas Tom Jansegers speelde er meteen op in en lanceerde de wedstrijd. "Een oproep in het café leverde zestien geïnteresseerde deelnemers op, waaronder mezelf", zegt hij. "Het gaat allemaal om beroeps- en hobbykoks die er prat op gaan dat hun paardenworsten niet te versmaden zijn."

Het was vrijdagavond uiteindelijk aan een vierkoppige jury om de gerechten te beoordelen. "We letten op verschillende criteria", zegt hoofd van de jury Jef Piron. "Smaak en structuur van de saus en gaarheid van de worsten bijvoorbeeld tellen allemaal mee. Maar ook de authenticiteit is belangrijk. Laat het duidelijk zijn: een Dendermondse is geen Lokerse paardenworst, die met tomatensaus bereid wordt. In Dendermonde gaan we voor bruine saus."

Elke deelnemer maakte één kilogram paardenworsten klaar. Rudy De Brandt was één van hen. "Ik heb dit streekgerecht ooit leren klaarmaken van mijn moeder", zegt hij. "Het is mijn specialiteit geworden. Ik bereid mijn Dendermondse paardenworsten altijd met heel veel zorg. Voor de wedstrijd ben ik er liefst vier uur aan bezig geweest."

Linda Dierickx werd uiteindelijk de winnaar van de wedstrijd. Pascale Ophalfvens en Marleen Tasseint eindigden op de tweede en derde plaats. Na het oordeel van de jury mochten alle klanten in de American Poolbar mee smullen.