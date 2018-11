Kokarde nieuwkomer in Gault&Millau met 12 op 20 Dendermonde levert vier restaurants in Gault&Millau, ook Berlare, Zele en Hamme afgevaardigd in de gids Koen Baten

05 november 2018

18u28 3 Dendermonde Restaurant Kokarde op de Grote Markt in Dendermonde komt nieuw binnen in de Gault&Millau met een score van 12 op 20. Het restaurant is al vele jaren een vaste waarde in de Ros Beiaardstad. Het oud herenhuis zorgt voor een gezellige setting. De keuken is Frans-Belgisch met seizoensgebonden suggesties. De andere restaurants uit Dendermonde behouden hun scores, Appelsveer in Appels verliest een half puntje. Restaurant 't Truffeltje blijft het beste met een score van 15 op 20.

Dendermonde kan rekenen op een nieuw toprestaurant in de Gault&Millau gids voor 2019. 't Truffeltje in de Bogaerdstraat blijft het beste restaurant, gevolgd door Appelsveer en Flammazien, dat voor het tweede jaar op rij dezelfde score behaald. Nieuw deze keer is de Kokarde op de grote markt in Dendermonde. Anne De Bruyn en Yves Peeters geven al vele jaren de charme aan het herenhuis met een topkeuken van Franse en Belgische invloed. Voor het eerst halen zij hun vermelding in de gids met een 12 op 20.

Ook Restaurant Flammazien, dat zich in de Brusselsestraat in Dendermonde bevindt, staat voor het tweede jaar op rij met een score van 12 op 20 in de Gault&Millau. Het restaurant, dat nog maar vier jaar bestaat en kookt met hout, is zeer ambitieus. “Wij zijn echt heel tevreden met deze score", zegt Didier Van Autrève van Flammazien. “Wij hadden misschien gehoopt op een puntje meer, maar langs de andere kant moeten we trots zijn dat we na vier jaar al een vermelding krijgen in deze gids, dat is zeker niet iedereen gegeven.” Toch blijft Didier strijdvaardig. “Wij zullen er alles aan doen om volgend jaar dat puntje extra binnen te halen. Wij gaan de kaart aanpassen, en dan zien we wel waar we komen. Dit resultaat is alleszins fantastisch", klinkt het.

Appelsveer verliest half puntje

Naast de Kokarde en Flammazien halen ook Appelsveer in Appels en 't Truffeltje een vermelding. Appelsveer verliest wel een half puntje in vergelijking met vorig jaar, maar met 13,5 op 20 halen ze toch nog altijd een mooie score. Het oude herenhuis aan de schelde heeft een eigen boomgaard en maakt verfijnde gerechten. Ze brengen ook hun eigen ijs in de zaak.

't Truffeltje is al meer dan 20 jaar een vaste traditie in Dendermonde. Het restaurant werd opgericht in 1988, en breidde in 1992 al fors uit. Het restaurant staat ook al meer dan 10 jaar vermeld in de gids, al in 2008 haalde het een score van 15 op 20, en dat doen ze nu nog steeds.

Lijsterbes blijft vaste waarde

Het Patronaat in Hamme, dat nog maar twee jaar geleden open ging, haalt ook voor het tweede jaar op rij een score van 13 op 20. Chef-kok Raf Stoelen werkte daarvoor nog bij ‘De plezanten hof’ bij Lieven Putteman, maar doet het sinds twee jaar alleen, en kan de gids ook duidelijk bekoren.

Ook de Lijsterbes in Berlare blijft al jaren een vaste waarde. Chef Kok Geert Van Der Bruggen haalt dit jaar met zijn restaurant een score van 14 op 20. Het restaurant hoort al vele jaren tot de top, enkele jaren geleden beschikte het nog over een ster, maar deze heeft hij intussen niet meer.