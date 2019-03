Koffiestop op Oude Vest voor goed doel Nele Dooms

27 maart 2019

13u25 0

De Katholieke en Protestantse gemeenschap van Dendermonde slaan de handen in elkaar voor het goede doel. Op vrijdag 29 maart organiseren ze een Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen. De Koffiestop is al een paar jaar traditie. Mensen drinken gezellig een kop koffie en steunen er meteen projecten in de derdewereld mee. De opbrengst is besteed voor de boeren en inheemse bevolking op het Guatemalteekse platteland. Broederlijk Delen steunt er gemeenschappen in hun strijd tegen ondervoeding en helpt boeren grond te verwerven zodat ze hun eigen voedsel kunnen produceren en een inkomen krijgen uit de verkoop van hun landbouwproducten op de lokale markten. Elke koffiedrinker vrijdag kan een vrije bijdrage schenken. De Koffiestop is te vinden ter hoogte van de Colruyt, aan de Oude Vest in Dendermonde, van 10 tot 18 uur.