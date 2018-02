Koffiestop aan Evangeliekerk 23 februari 2018

De Evangeliekerk Dendermonde organiseert aanstaande vrijdag 23 februari de actie 'Koffiestop' in hartje stad. Met het initiatief zamelen de vrijwilligers geld in voor het werk van Broederlijk Delen. Dat gebeurt onder het motto 'Help honger de wereld uit'. Met de vrije bijdrage van elke koffiedrinker in de Koffiestop-collectebus kunnen Broederlijk Delen en zijn partnerorganisaties aan oplossingen werken op lange termijn en zo de honger en armoede in de derdewerld efficiënter bestrijden. "Elke kop koffie telt dus", zegt Chris De Pauw van Evangeliekerk. "Maar er is meer. Een Koffiestop is ook gezellig. Iedereen kan er tijd maken voor een praatje bij een lekkere tas koffie."De Koffiestop vindt plaats van 16 tot 18 uur. Iedereen is welkom aan de ingang van de Evangeliekerk, aan de Oude Vest in Dendermonde.





