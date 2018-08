Koffie op het voetpad in Grootveld Nele Dooms

27 augustus 2018

15u00 1 Dendermonde Lokaal dienstencentrum 't Plein van Baasrode pakt uit met 'Kaffeeplezier op 't planchier'. Doel is om de werking bekender te maken bij de inwoners.

't Plein zal zelf met het initiatief naar de inwoners van verschillende wijken stappen. Op dinsdag 28 augustus is het Grootveld als eerste aan de beurt. Ter hoogte van de huisnummers 17 en 19 is iedereen welkom voor een gratis kop koffie of thee. Kaffeeplezier vindt plaats van 14 uur tot 15.30 uur. Meer informatie op ldc.plein@ocmw.dendermonde.be of 052/25.70.90.