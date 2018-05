Knutselen voor moederdag 09 mei 2018

De Gezinsbond van Oudegem organiseert vandaag een workshop 'knutselen voor moederdag'.





Kinderen die hun mama op moederdag graag verrassen met een leuk zelfgemaakt cadeau zijn welkom.





De deelnemers aan de workshop leren toffe geschenkjes maken. De namiddag is geschikt voor kinderen tussen drie en twaalf jaar. Deelnemen kost 8 euro. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Harduynschool, aan de Hofstraat in Oudegem.





Info: 0476/97.08.06 of gboudegemmespelare@gmail.com. (DND)