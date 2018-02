Knip Werkplaatsstraat plots afgeschaft HEILIG-HARTSCHOOL ROEPT SCHEPENCOLLEGE OP OM BESLISSING TE HERZIEN NELE DOOMS

01 februari 2018

02u38 0 Dendermonde De knip in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis is weg. Het Dendermondse schepencollege maakte de maatregel ongedaan, hoewel die wel mee opgenomen werd in het definitieve circulatieplan. In de Heilig-Hartschool reageren ze boos. "De veiligheid van honderd schoolkinderen is blijkbaar niet belangrijk genoeg", klinkt het.

Groot was de verbazing in de H.Hartschool toen deze week de stadsdiensten plots de betonblokken in de Werkplaatsstraat weghaalden. Die waren er maanden geleden gezet voor het nieuwe circulatieplan van Sint-Gillis. Dat plan werd bijgestuurd na veel commotie, maar de knip in de Werkplaatsstraat werd wel behouden. Net als de zone dertig en het eenrichtingsverkeer in de Otterstraat moest ook de knip bijdragen tot verkeersveiligheid in de schoolomgeving.





Vrachtwagenchauffeur

Het definitieve circulatieplan ging in op 6 januari. Maar op 15 januari, nog geen tien dagen later, besliste het schepencollege plots wel om de bewuste knip af te voeren. "Hier kunnen wij met ons verstand niet bij", zegt Rafael Garcia van het oudercomité. "Deze maatregel zorgde er net voor dat de kinderen en hun ouders op een veilige manier de schoolpoort kunnen verlaten, zonder gevaar van voorbijrijdende auto's."





Het schepencollege argumenteert haar beslissing met problemen van een vrachtwagenchauffeur die in de Werkplaatsstraat moet zijn. "Daarom beslisten we om de betonblokken weg te nemen, in afwachting van een volledige herinrichting van de schoolomgeving. Er zal voor die herinrichting gezocht worden naar een definitieve oplossing, met knip", klinkt het in het collegebesluit.





"Het is compleet onbegrijpelijk dat deze wijziging in onze schoolomgeving wordt geargumenteerd met de zogezegde problematiek van één vrachtwagen", zegt directeur Chris Pauwels. "Twee tot drie keer per week komen vrachtwagens hier materialen leveren voor de school en nooit heeft een chauffeur problemen bij het manoeuvreren gemeld. En die ene vrachtwagen waar het om zou gaan, heeft de voorbije maanden tijdens de proefopstelling toch ook zijn plan kunnen trekken. Het is vreemd dat voor de ontsluiting van één vrachtwagen de verkeersveiligheid van tientallen kinderen en hun ouders in het gedrang komt."





Geen communicatie

De hele H.Hartschool betreurt dan ook de beslissing van het schepencollege. "Blijkbaar vond ook niemand van de stad het nodig om over de wijziging te communiceren met de school", zegt Pauwels. "We moesten gewoon maar vaststellen dat de betonblokken verdwenen. Wel kregen we zopas een pakket met flyers rond het definitieve circulatieplan, mét knip, om te bedelen aan de ouders ter info. We zouden dus informatie moeten verspreiden, terwijl men de maatregel herroepen heeft."





Pas nadat de directie zelf om uitleg vroeg bij de stad, kreeg de H.Hartschool een mail van schepen Dirk Abbeloos (CD&V) en een telefoontje van schepen Niels Tas (SP.A) om te bevestigen dat de beslissing op 15 januari genomen werd. "Wij hopen dat het schepencollege haar beslissing herziet", zegt Pauwels. "Ondertussen raden we ouders en kinderen aan om goed uit te kijken als ze onze schoolpoort verlaten. Dat auto's de poort passeren zijn we niet meer gewend en we vrezen nu nog meer sluipverkeer van chauffeurs die het eenrichtingsverkeer van de Otterstraat willen omzeilen."