Kloostergoedstraat onderbroken Nele Dooms

11 december 2018

13u55 1

De Kloostergoedstraat in Oudegem is de komende weken onderbroken voor het verkeer. Aanleiding zijn werken aan de waterleiding in opdracht van Farys. De watermaatschappij legt een nieuwe watertoevoerleiding aan tussen Gijzegem en Oudegem. Daarvoor zijn werken in de Kloostergoedstraat nodig. Die zijn deze week gestart en duren tot midden februari. Vanaf de Ouburg tot huisnummer 51 zal er een drilling uitgevoerd worden voor de aanleg van een nieuwe buis. Daar moeten geen sleuven gegraven worden. Vanaf huisnummer 51 tot de kruising met de oude spoorwegbedding in de Kloostergoedstraat zal de aanleg in een open sleuf en in de zijberm gebeuren. Dan is daar geen verkeer mogelijk. Chauffeurs moeten omrijden via de Lambroeckstraat en de Ouburg.