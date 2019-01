Kloostergoedstraat maand langer onderbroken Nele Dooms

23 januari 2019

De Kloostergoedstraat in Oudegem zal een maand langer dan gepland onderbroken zijn voor het verkeer. Watermaatschappij Farys laat er momenteel werken aan de waterleiding uitvoeren. Normaal gezien zouden deze werken tegen midden februari achter de rug zijn. Maar die deadline is nu opgeschoven. De einddatum wordt voorzien op 8 maart. Farys legt een nieuwe watertoevoerleiding aan tussen Gijzegem en Oudegem. In de Kloostergoedstraat wordt er vanaf de Ouburg tot huisnummer 51 een drilling uitgevoerd voor de aanleg van een nieuwe buis. Vanaf huisnummer 51 tot de kruising met de oude spoorwegbedding gebeurt de aanleg in een open sleuf en in de zijberm. Dan is daar geen verkeer mogelijk. De werfzone wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Chauffeurs moeten omrijden via de Lambroeckstraat en de Ouburg. Plaatselijk verkeer tot aan de werfzone is wel mogelijk.