Kleuterteam Atheneum lanceert 'koele hoek' 26 mei 2018

Het kleuterteam van de basisschool Atheneum heeft in de speelzaal van de school een 'koele hoek' ingericht. "We merken dat veel kleuters er regelmatig eens nood aan hebben om even weg te zijn van de drukte", zegt directeur Kathy Van Langenhoven. "We willen hen die mogelijkheid geven door een knus hoekje ter beschikking te stellen." In het 'koele hoekje' staat een iglotent opgesteld en vrolijken leuke schilderingen van onder andere een beer de muren op. Bovendien zijn voldoende zachte materialen zoals kussens en dekentjes voorzien. "Met een klein toneeltje maakten de juffen de kleutertjes duidelijk hoe ze er mee moeten omgaan", zegt Van Langenhoven. "We zijn er zeker van dat dit bijdraagt tot meer welbevinden van de kindjes." (DND)