Kleuters zorgen voor muzikale namiddag in ‘t Plein Nele Dooms

26 maart 2019

19u07 0

De kleutertjes van de derde kleuterklas van de Visitatieschool trokken dinsdag, in gezelschap van juf Els en turnjuf Anja, naar lokaal dienstencentrum ‘t Plein van Baasrode. De kindjes zorgden er voor een muzikale en geanimeerde namiddag voor de bezoekers van ‘t Plein. “Het dienstencentrum probeert doorheen het jaar met diverse activiteiten ook tachtigplussers te bereiken”, zegt juf Anja. “Daarvoor organiseert het dan een ‘samen tafelen’-moment met lekker eten en drinken en randanimatie. Deze keer vroegen de verantwoordelijken van ‘t Plein aan ons of we hieraan wilden meewerken. Dat zagen we meteen zitten. Het is leuk om verschillende generaties die zoveel verschillen in leeftijd samen te brengen.” De kleuters waren erg enthousiast en zorgden voor een show met zang en dans. De bewoners mochten meedoen door met doeken te zwaaien en letters te verstoppen die de kleuters moesten zoeken. Afsluiten gebeurde met de polonaise waar iedereen aan deelnam.