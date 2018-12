Kleuters Keur zoeken boekenliefje Nele Dooms

03 december 2018

De kleuter van de basischool Atheneum in de wijk Keur in Dendermonde zijn in de ban van “boekenliefjes”. De voorbije weken maakten alle kinderen kennis met het prentenboek “Wil jij mijn boekenliefje zijn?”. “Daarbij gingen ze op zoek naar alle elementen die nodig zijn om een ideaal voorleesmoment te creëren”, zegt directeur Kathy Van Langenhoven. “Dat brachten onze kinderen ook nog eens in praktijk tijdens het grootouderfeest. Ze speurden naar een geschikt boek, een rustig plekje, een gezellig lichtje en een vriendje. Met een zelfgeschreven gedichtje vroegen de kleuters hun oma’s en opa’s of zij hun boekenliefjes wilden zijn. Daar werd natuurlijk enthousiast op gereageerd.”