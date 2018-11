Kleuters Echo-school op catwalk voor grootouders Nele Dooms

30 november 2018



De kleuters van de gemeentelijke basisschool Echo in Oudegem hadden vrijdag voor hun grootouders een leuke verrassing in petto. Het grootouderfeest vond plaats in de parochiezaal van Oudegem. Daar toonden de kinderen zich op de catwalk. Als volleerde sterren schitterden ze met een modeshow. “De kinderen tonen zelfgemaakte, nieuwe mode-accessoires. Aan originaliteit is er zeker geen gebrek”, zegt directeur Danny Verneirt. “Voor de grootouders is het leuk hun kleinkinderen zo op de rode loper te zien verschijnen.” De kleuters reikten ook de “Echo Awards” uit om hun grootouders in de bloemetjes te zetten.