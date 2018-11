Kleuters Atheneum maken wonderlijke wandeling met opa en oma Nele Dooms

De kleuters van Basisschool Atheneum van Dendermonde trokken er op uit met oma en opa voor een “wonderlijke wandeling”. Die vond plaats in het natuureducatief centrum “Bastion VIII”, vlakbij het Dendermondse stadscentrum aan de Begijnhoflaan. De basisschool geeft daarmee een eigen invulling aan het traditionele grootouderfeest. “Normaal treden de kindjes dan op voor oma en opa, maar dit jaar kozen we voor een nieuwe formule”, zegt directeur Kathy Van Langenhoven. “Met een wandeling met verschillende stopplaatsen hebben we een sportief en plezant alternatief voor groot en klein.” Grootouders zochten zich samen met hun kleinkinderen een weg door het domein. Onderweg maakten ze kennis met wonderlijke wezens en taferelen. Er waren onder andere bosdieren, elfen en een trol te spotten. In een “smulhuisje” stonden hapjes en drankjes klaar.