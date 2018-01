Kleurwedstrijd moet carnaval promoten 02u45 0 Foto Geert De Rycke Leden van carnavalsgroep Das Ter Over trokken gisteren naar basisschool De Bijenkorf om er een tekenwedstrijd te organiseren. Dendermonde De carnavalisten van de Dendermondse groep Das Ter Over doen extra moeite om carnaval te promoten. Zij organiseren een kleurwedstrijd in basisschool De Bijenkorf.

De leden van carnavalsgroep Das Ter Over trokken gisteren naar De Bijenkorf in de Koning Albertstraat in Sint-Gillis-Dendermonde om een tekenwedstrijd te organiseren. Ze deelden er kleurprenten uit aan de kindjes van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar.





Symbolische functie

"Iedereen wordt uitgenodigd om een fluitje te kleuren", zegt Roby De Landtsheer van Das Ter Over. "Dat heeft een symbolische functie. We mogen met de carnavalisten van het Dendermondse stadsbestuur immers na 22 uur op carnavalszondag geen lawaai meer maken. Dat betreuren we een beetje en met deze tekenwedstrijd geven we een ludiek signaal."





De kinderen kregen samen met de prenten ook een klein gadget cadeau. Het ging om een kazoo. "Daarmee kunnen ze op de zondag van de stoet mee met ons lawaai komen maken in Dendermonde", zegt De Landtsheer.





Cadeaubon

Van alle ingezonden tekeningen zal Das Ter Over uiteindelijk vier winnaars uitkiezen. Die krijgen een cadeaubon van speelgoedwinkel Tuf Tuf. "De winnaars worden na onze passage op de Grote Markt bekendgemaakt", klinkt het. (DND)