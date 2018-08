Kleurrijk, abstract en fris: dit is het nieuwe Ros Beiaard-logo Nele Dooms

29 augustus 2018

10u10 2 Dendermonde Kleurrijk, abstract en fris. Het nieuwe campagnelogo voor de Ros Beiaardommegang van 2020 is een feit. Het ontwerp is van de hand van Ivan Van Hooste. En om de lancering te vieren, wordt nu ook een stickeractie met fotowedstrijd georganiseerd.

Het Ros Beiaardcomité laat voor elke ommegang een nieuw logo ontwerpen. Voor de editie van 2020 werden verschillende ontwerpers uit de regio gevraagd om hun creativiteit de vrije loop te laten. Ivan Van Hooste, grafisch ontwerper uit Hamme, wist het comité uiteindelijk te overtuigen met zijn creatie.

"Het nieuwe logo is kleurrijk en veelzijdig", klinkt het bij het comité. "Het is als het ware een weerspiegeling van de Dendermondenaren zelf: divers, maar verenigd in hun liefde voor het Ros. De kleuren zijn fris en jeugdig, en passen bij de aanpak van het Ros Beiaardcomité om steeds op zoek te gaan naar innovatievere manieren om het bekendste Ros van het land in de schijnwerpers te plaatsen."

Halve Dendermondenaar

Ivan Van Hooste (40) twijfelde niet toen de oproep kwam. "Ik ben geboren in Sint-Niklaas, groeide op in Moerzeke, en woonde ook een hele tijd in Dendermonde", vertelt hij. "Ik liep er school in het Heilige-Maagdcollege. Ondertussen werkte ik ook al als grafisch vormgever in tal van gerenommeerde Dendermondse bedrijven. Ik mag dan misschien maar een halve Dendermondenaar zijn, maar ik ben wel heel fier op deze stad én het Ros Beiaard. Dat ik het ontwerp voor het campagnelogo mag leveren, maakt me dan ook bijzonder trots."

Van Hooste koos bewust voor een vernieuwend ontwerp. "Ik heb alle vorige logo's en affiches van de ommegangen bestudeerd", legt hij uit. "En ik wilde iets volledig anders, weg van de bewandelde paden. Ik koos voor de huidige tijdsgeest en hield rekening met de vraag van het comité om te werken met veel kleur en dynamiek. En natuurlijk mochten het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen niet ontbreken."

Banner aan Belforttoren

Om het campagnelogo te lanceren, werd al een banner opgehangen aan de Belforttoren van het stadhuis aan de Grote Markt. Daar zal het donderdagavond voor alle bezoekers van Katuit te bewonderen zijn. En er wordt meteen een stickeractie met fotowedstrijd aan gekoppeld. "Om de lancering te vieren en het logo meteen meer bekendheid te geven", zegt Patrick Segers, hoofd Toerisme en Stadspromotie. "Het Ros Beiaardcomité verkoopt een reeks nieuwe stickers. Wie er eentje koopt, wordt uitgedaagd om zijn of haar mooiste kiekjes van de sticker te delen op instagram met de hashtag #RosBeiaard2020. Een jury zal de inzendingen beoordelen op originaliteit en toon. Maandelijks wordt de populairste Instagramfoto beloond met een prijs."

De stickers zijn op woensdag 29 en donderdag 30 augustus in primeur te koop in het onthaalkantoor van Toerisme Dendermonde op de Grote Markt. Vanaf zaterdag 1 september zijn ze verkrijgbaar tijdens de reguliere openingsuren van de dienst. Eén grote sticker (18 op 24 centimeter) kost 5 euro. Je kan ook een pakket van drie kleinere stickers voor dezelfde prijs kopen.