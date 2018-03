Kleine wetenschappers overspoelen bib 06 maart 2018

02u57 0

Spelen op een tablet en alles ontdekken over techniek en wetenschap, een workshop druktechniek, muziekinstrumenten knutselen en de verkoop van weetboeken. Deze maand is het "Eureka" in de bibliotheek. Aanleiding is de Jeugdboekenmaand rond "techniek en wetenschap". Ze werd op gang getrapt met een doebeurs, waarbij kinderen zich lieten onderdompelen in de wereld van robots, Lego, proefjes, 3D, uitvindingen en programmeren. Schepen Lien Verwaeren (CD&V): "Er zijn ook theatervoorstellingen en voorleessessies". De bib krijgt extra interactieve schermen en nieuwe iPad-staanders. (DND)