Kleindochter herlanceert Van Roy-bier CAROLINE EERT VOOROUDERS DOOR OPNIEUW TE BROUWEN NELE DOOMS

12 april 2018

02u33 0 Dendermonde Er wordt weer bier gebrouwen bij de familie Van Roy. Daar zorgt kleindochter Caroline Van Roy voor. "Als eerbetoon aan mijn voorouders", zegt ze. "Ik wil de rijke geschiedenis niet verloren laten gaan."

Caroline Van Roy (37) woont in Baasrode en is de oudste kleindochter van de familie Van Roy. "Jan Van Roy, mijn opa, had vijf kleindochters. Zijn broer Willy had één kleinzoon", vertelt ze. "Wij zijn groot geworden in de brouwerij. Ik herinner me heel wat dagen uit mijn kinderjaren dat ik er rondliep, midden de brouwersactiviteiten. Terwijl kinderen van mijn leeftijd in de zandbak speelden, leerde mijn opa mij tappen. Eerst met water dat uit de tapleidingen liep, later met echt bier. Ik koester heel mooie en warme herinneringen aan die tijd en mijn grootouders. Toen het bedrijf in 1997 failliet ging, was ik te jong om dat echt te beseffen, maar het is wel altijd blijven hangen."





De familie Van Roy brouwde sinds 1866 Wiezebier. Op het hoogtepunt stelde het bedrijf vierhonderd mensen te werk. Ondertussen ruimde de site plaats voor een woonwijk. "Ik wil het levenswerk van mijn voorouders niet zomaar verloren laten gaan. Opa Jan en oma Renée waren graag gezien bij de Wiezenaren", zegt Caroline. "Het was al jaren mijn levensdroom om weer voor brouwersactiviteiten in onze familie te zorgen."





Bierproefavond

De geknipte personen om dat waar te maken vond Caroline tijdens een bierproefavond. Ze liep er Marc Van Landuyt van drankenhandel Surprise tegen het lijf. "Toeval wil dat hij jarenlang brouwmeester was bij Van Roy. Hij werkte er van zijn veertien jaar tot zijn pensioen", klinkt het. "Hij geloofde in mijn droom en sprak amateurbrouwer Marc De Bondt aan. Samen gingen we aan de slag om een nieuw bier te maken: een gouden tripel van 8,5 procent, met de naam 'Van Roy'."





Zo is Caroline de vijfde generatie en meteen ook de eerste vrouw die bier brouwt binnen de familie Van Roy. "Brouwen doen we bij familiebrouwerij De Graal uit Brakel. Voor de samenstelling werken we enkel met Belgische ingrediënten, zoals honderd procent Belgische hop", zegt ze. "Van Roy is een vlotte drinker, een allemansbier, met een smaak die iedereen kan bekoren. Dit is een eerbetoon aan mijn voorouders en hun rijke geschiedenis."





Tussen pot en pint

Sefiko uit Denderbelle zorgt voor de productie van bijpassende bierglazen. Voor het logo werkte Caroline samen met Wim Cooreman uit Baasrode. "Letterlijk tussen pot en pint ontwierpen we het logo", klinkt het. "Het goud staat voor een koninklijk bier. De driehoek stond ook op heel wat oude etiketten van de brouwerij. En hop en graan verwijzen naar de liefde voor het product."





Een eerste proefbrouwsel gaat alvast massaal de deur uit, zodat al extra data geprikt zijn om nog meer te brouwen. De verdeling van Van Roy gebeurt via Dranken Vandenameele in Aalst.