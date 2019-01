Klein stakingspiket bij Verko in Appels kan afvalophaling verstoren Meerderheid van de Verko-medewerkers gewoon aan de slag Koen Baten

02 januari 2019

13u44 8 Dendermonde Bij Verko aan het containerpark in Appels hebben enkele medewerkers woensdagochtend een klein stakingspiket opgesteld. Zij wilden niet aan de slag gaan omwille van een aanslepend dispuut rond de uitvoering van een beslissing die de directie enkele maanden geleden genomen had. De grote meerderheid ging wel aan de slag en Verko zal er alles aan doen om al het afval op te halen.

Enkele maanden geleden al beslisten de directie en de raad van bestuur na sociale bemiddeling om aanpassingen uit te voeren bij een medewerker en twee vakorganisaties. Deze beslissing is echter nog niet uitgevoerd door een procedure die hangende is bij de arbeidsrechtbank in Dendermonde. Over deze zaak wordt morgen gepleit in de rechtbank, waardoor er meer duidelijkheid zal zijn over de interpretatie van dit akkoord.

De directie van Verko betreurt de staking. “Op dit moment is een meerderheid van onze ploegen aan het werk. Er zijn 16 van de 25 ploegen gewoon uitgereden. Ik wil mijn volste respect uitspreken voor de mannen en vrouwen die zich toch inzetten voor de ophaling na de feestdagen, wat traditioneel een extra zware ronde is", aldus algemeen directeur Kris Verwaeren. “Wij zullen er alles aan doen om het afval uit het straatbeeld te krijgen", klinkt het.

Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko vindt het jammer dat de inwoners, werkende collega’s, directie en de gemeenten hiermee onder druk worden gezet. “Een woord is een woord ons en het akkoord moet nageleefd worden, wij betreuren dat de betrokken werknemer het akkoord geen kans wil geven", zegt Abbeloos. Vorige week zou er ook al een pamflet de ronde gedaan hebben in verband met de problemen.

Indien de ophalers toch niet tot bij jullie thuis zijn gekomen, vraagt Verko om het afval opnieuw binnen te zetten en aan te bieden bij de volgende ronde.