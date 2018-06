Klant gaat met 400 euro lopen uit kassa 20 juni 2018

02u34 1 Dendermonde Bij brasserie 'Den Ommeganck' op de Grote Markt in Dendermonde is een dief er zondagochtend in geslaagd om 400 euro uit de kassa te ontvreemden terwijl hij daar kwam ontbijten.

De man kwam doodnormaal binnen, bestelde een Duvel en een ontbijt en zette zich dan binnen neer, niet ver van de toog waar de kassa stond. Even later kwamen een twintigtal andere klanten en ging de uitbater hun bestelling opnemen. "Op dat moment sloeg de man toe. Op de camerabeelden kan je zien dat hij achter de toog probeert te gaan", vertelt Andy Van Hoywegen. "Wanneer hij zijn kans ziet opent hij de kassa, neemt hij rustig al het geld eruit en steekt hij het in zijn zakken. Enkele briefjes vallen zelfs op de grond. Daarna vertrekt hij snel uit mijn zaak", klinkt het.





De diefstal wordt meteen opgemerkt, en iemand rijdt achter de man aan met zijn Vespa. Die laatste kon nog net zien hoe de man in een wagen stapte en richting het station reed. De nummerplaat werd doorgegeven aan de politie, maar toen ze aanklopten bij de man bleek gewoon dat hij de dief een lift had gegeven naar het station. "Daar heeft hij de trein naar Antwerpen genomen, maar meer weten we op dit moment niet. Hij heeft wel lef gehad om dit te doen. Ik had hem hier ook nog nooit eerder gezien", besluit Andy. Mocht iemand de man kennen, mag hij altijd contact opnemen met de politie. (KBD)