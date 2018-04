Klacht wegens uitsluiting op schooldebat 25 april 2018

Barbara Pas, lijsttrekker van Vlaams Belang in Dendermonde, dient klacht in tegen het Oscar Romerocollege. De school organiseert in mei een politiek debat met lijsttrekkers van de politieke partijen in de gemeenteraad. Behalve het Vlaams Belang. "Nochtans zetelt onze partij al sinds 1994 in de gemeenteraad", zegt Pas. "Een school zou de plaats bij uitstek moeten zijn voor open discussie. Het is door alle visies aan bod te laten komen dat jongeren zelf hun eigen mening kunnen vormen. Ik betreur dat Vlaams Belang in dat debat geen plaats krijgt." Pas dient klacht in bij Unia "op grond van discriminatie omwille van politieke overtuiging" en bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur "omdat uitsluiten van één politieke partij ingaat tegen het onderwijsdecreet". Directeur Hans Vanhulle had liever gezien dat Pas eerst contact opnam met de school in plaats van direct klacht in te dienen. "Het zijn onze leerlingen die leren ondernemen. Als ze dan direct met een klacht te maken krijgen, is dat niet leuk", zegt hij. (DND)