Kiwanis stevent af op recordjaar met Eendjesrace SERVICECLUB VERDEELT OPBRENGST OVER VEERTIEN SOCIALE DOELEN NELE DOOMS

30 maart 2018

02u55 0 Dendermonde Serviceclub Kiwanis Dendermonde stevent af op een recordjaar met haar Eendjesrace. Meer dan 170 grote Very Important Ducks, zullen de duizenden kleine badeendjes vervoegen die zaterdag racen op de Oude Dender.

De leden van Kiwanis Beyaert hebben van hun Paashappening een jaarlijkse traditie gemaakt. Het succesvolle evenement is aan de negende editie toe. Voor de serviceclub, die het hele jaar door geld inzamelt voor het goede doel, is dit event het hoogtepunt. "De goede doelen die we kiezen om te steunen zijn allemaal gericht op kinderen", zegt voorzitter Eddy Van Brempt. "Met een sociale commissie bespreken we jaarlijks welke verenigingen in aanmerking komen voor steun. De feestcommissie zorgt dat daarvoor geld in het laatje komt."





De Paashappening moet daarom weer een massa bezoekers lokken. Al een tijd worden inwoners en bezoekers van Dendermonde warm gemaakt voor het event. Zo dobberen reuzegrote opblaasbare badeenden op de Oude Dender, ter hoogte van de Vlasmarktbrug. En in de Brusselsestraat, ter hoogte van het Heldenplein, is een Pop-Up Duckstore geopend. Daar worden de gepimpte 'Very Important Ducks' (VID) weer binnengebracht. "We verkopen telkens duizenden kleine badeendjes om mee te racen op de Oude dender", zegt Van Brempt. "De eigenaars van de eendjes die eerst over de finish komen, winnen mooie prijzen, zoals een elektrische stadswagen, elektrische fietsen en een barbecuetoestel. Voor sponsors zijn er echter grote badeenden, de VID's. We merken dat bij hen het enthousiasme om die origineel te versieren altijd erg groot is. Dat zorgt meteen voor een extra attractie op het water."





De Paashappening vindt plaats op zaterdag 31 maart. De badeendjesrace is voorzien op het deel van de Oude Dender achter het stadhuis, tussen Justitiepaleis en Vlasmarktbrug. De VID's racen om 16.30 uur, de kleine badeendjes om 17 uur.





Daarnaast is nog allerlei extra animatie voorzien op de Grote Markt. Laura Omloop treedt er op om 14.30 uur.





14 goede doelen

Om 16 uur vindt een gratis paaseierenworp plaats. Vanuit een hoogtewerker werpen vrijwilligers dan paaseieren naar beneden. Er lopen ook paashazen rond. Ondertussen kunnen volwassenen genieten van een glaasje champagne. Kiwanis maakt al meteen bekend naar welke sociale doelen de opbrengst gaat. Dat zijn er veertien: Special Olympics Belgium, Wereld van Indra, vzw Vergeet De Kinderen Niet, Open Poortje, Asha-Hope, een schooltje in Kanpur in Indië, het brandwondencentrum Pinocchio vzw, de Tondeldoos, Knoest, Eliminate, Brick by Brick, Happy Child, Manjai Kids en DVC Heilig Hart.





Om de Paashappening veilig te laten verlopen is de Grote Markt zaterdag een hele dag afgesloten voor verkeer. Info: ww.kiwanisdendermonde.eu.