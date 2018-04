Kiwanis scoort weer met Eendjesrace 03 april 2018

02u35 2

Serviceclub Kiwanis Dendermonde heeft weer gescoord met haar jaarlijkse Paashappening en Eendjesrace in het stadscentrum. Dankzij een lenteweertje zaterdag gonsde het op en rond de Grote Markt van bedrijvigheid. Naast een optreden van Laura Omloop en een paaseierenworp was vooral de eendjesrace op de Oude Dender een hoogtepunt. "Tussen Justitiepaleis en Vlasmarktbrug zwommen weer duizenden badeendjes om als eerste over de finish te komen", zegt voorzitter Eddy Van Brempt. "Overigens was dit voor Kiwanis een recordjaar. We mochten meer dan 170 grote Very Important Ducks inschrijven. De mooi versierde grote exemplaren zorgden voor extra spektakel." De opbrengst gaat naar veertien sociale doelen voor kinderen. (DND)