Kip of paardenworsten bij Chiro Ommekaar Nele Dooms

13 maart 2019

Chiro Ommekaar van Vlassenbroek in Baasrode organiseert dit weekend haar jaarlijkse eetfestijn. Op zondag 17 maart staan er, naast verse groentesoep, kip met frietjes of paardenworsten op het menu. Er is ook een veggieburger voorhanden en de jeugdbeweging zorgt voor een uitgebreid dessertenbuffet. Smullen kan vanaf 11.30 uur. Liefhebbers zijn welkom in de feestzaal van het Óscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen 10 euro. De opbrengst gaat naar de werking van de chirogroep en het bouwproject dat die momenteel aan het realiseren is. Info en inschrijvingen: http://ommekaar.wixsite.com.