Kinley wint beker dressuur Nele Dooms

27 juli 2018

De dertienjarige Kinley Boerewaart uit Dendermonde is Oost-Vlaams kampioen dressuur. Ze won de beker van Oost-Vlaanderen Niveau 1 Pony’s tijdens het dressuurkampioenschap in Sint-Niklaas. Kinley sleept de overwinning in de wacht met haar pony Kimbel Charmeur, vijf jaar oud. "Ik ben ondertussen één jaar actief in de leer en training bij Isabel Cool uit Appels", zegt Kinley. "Dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Isabel is iemand om naar op te kijken en ik leer heel veel van haar. Ik ben heel blij met deze beker. Ik droom ervan later door te stromen, zowel nationaal als internationaal."