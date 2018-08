King Kong en Harry Potter in 68ste Bloemencorso Stoet zal ook nieuw parcours volgen Koen Baten

04 augustus 2018

12u30 4 Dendermonde Harry Potter, Titanic, King Kong. Nadat u deze — en andere — filmtoppers op het grote scherm zag, maken ze nu ook hun opwachting in de 68ste Bloemencorso in Sint-Gillis-bij-Dendermonde.

Over minder dan een maand staat Sint-Gillis opnieuw op zijn kop. Op zondag 2 september zullen maar liefst negen grote wagens, vijf kindercorsowagens en vier jeugdwagens door de straten trekken. Het aantal jeugdwagens is in vergelijking met vorig jaar ook verdubbeld, wat de toekomst van deze prachtige stoet garandeert. En met minstens 40.000 toeschouwers weten die groepen nu al dat ze het beste van zichzelf moeten geven.

Maar het zijn niet alleen de traditionele groepen, zoals Blozen, die met een wagen naar buiten komen. Voor het eerst zijn er ook wagenbouwers uit Baasrode bij. "We hebben hier uiteraard over vergaderd, maar waarom zouden we een team dat zo enthousiast is, weigeren?", aldus Dieter Mannaert, voorzitter van het Corsocomité. "Voorts is het bijzonder leuk om vast te stellen dat de stoet echt leeft in Sint-Gillis."

Ook jeugdhuis Zenith — vroeger een vaste waarde, maar na verloop van tijd even van het toneel verdwenen — zal opnieuw een wagen maken. Zij focussen zich op de filmtopper 'Jaws'. Verwacht voorts ook Harry Potter, Pirates of the Caribbean, Mary Poppins en Wickie De Viking.

We maken er opnieuw een schitterende editie van voor heel Sint-Gillis Dieter Mannaert

De 68ste editie brengt ook heel wat nieuwigheden met zich mee. "Zo hebben we een gloednieuw parcours uitgetekend, met vertrek aan de sporthal in de Van Langenhovestraat", aldus Frankie Van Beveren. "De apotheose is natuurlijk nog altijd voor de kerk van Sint-Gillis. We hebben het parcours volledig omgegooid omdat we vorig jaar gemerkt hebben dat de wagens elkaar soms kruisen, en dat de aansluiting niet altijd gegarandeerd was." De Bloemencorso start dit jaar ook een uur vroeger dan normaal. "Het startschot wordt al om 14 uur gegeven."

Een tweede grote verandering is dat het prijzengeld gelijkgesteld wordt voor alle groepen. "Dit was ook deels op vraag van de corsogroepen zelf", klinkt het. "Zij waren voorstander van het idee om het competitiegevoel uit de stoet te halen, en er gewoon samen een fantastisch evenement voor Sint-Gillis van te maken. Als bestuur kunnen we dit alleen maar toejuichen, en daarom hebben we ook werk gemaakt van deze aanpassing." Al zal er wel nog een uitslag zijn, met een 'winnaar'. "Al ben ik ervan overtuigd dat iedereen weer zal schitteren", besluit Mannaert.

De aanhoudende droogte zal overigens geen invloed hebben op de bloemen die in de stoet gebruikt worden. "We kunnen rekenen op Nederlandse bloemen, waar er wel nog gesproeid mag worden. Er is dus genoeg om onze wagens kleur mee te geven", besluit Frankie Van Beveren.