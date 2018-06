Kindergrime en gadgets in voetbaldorp 23 juni 2018

Een leuke voetbalnamiddag en - avond beleven? dat kan in het voetbaldorp op de parking van de Gedempte Dender, waar België-Tunesië vandaag om 14 uur live wordt uitgezonden en waar je al welkom bent om 12 uur. "Voor de bezoekers zijn er leuke gadgets van het WK Voetbal en onze nationale ploeg", zegt organisator Luc Van Mol. "Kinderen kunnen zich laten grimeren." De organisatoren zullen later die dag ook nog de voetbalwedstrijd van Zuid-Korea tegen Mexico uitzenden op hun groot scherm van 28 vierkante meter. "En vervolgens kan iedereen nog verder plezier gaan maken op het stadsfestival Denderpop, wat verderop in het stadspark", zegt Van Mol. (DND)