Kindergemeenteraad verkent De Kroon 27 april 2018

02u39 0

De kindergemeenteraad bracht gisteren een bezoek aan het nieuwe Huis van het Kind 'De Kroon' in Dendermonde. Tijdens een rondleiding maakten ze kennis met de diverse diensten in de nieuwbouw aan de Kroonveldlaan. Dat zijn onder andere kinderdagverblijven Peuterland en Fabeltjesland, consultatietbureau Kind&Gezin, een babysitdienst en de Opvoedingswinkel. "In De Kroon kunnen alle inwoners terecht met vragen rond kinderen, jongeren en het gezin", vat jeugdconsulente Paulien Verbeeck samen. Voor de kinderraadsleden was na het bezoek ook nog een bijzondere taak weggelegd. Zij kiezen het nieuwe speeltoestel voor het plein tegenover het Administratief Centrum in de Franz Courtensstraat dat momenteel in aanleg is. (DND)