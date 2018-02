Kindergemeenteraad bezoekt federaal parlement 01 februari 2018

02u30 0

De leden van de Kindergemeenteraad van Dendermonde hebben een bezoek gebracht aan het federaal parlement. Ze namen daarvoor de trein van Dendermonde naar Brussel en kregen vervolgens een rondleiding in het parlement. "De kindergemeenteraad werkt dit schooljaar niet in commissies rond enkele onderwerpen, maar ontdekt dit jaar meer in groep alles rond besturen en overheden", zegt jeugdconsulente Paulien Verbeeck. "Na twee educatieve spelletjes om ons meer vertrouwd te maken met de werking van een stadsbestuur stond een kennismaking met het federaal parlement op het programma." De kinderen werden er ontvangen door volksvertegenwoordiger Leen Dierick.





(DND)