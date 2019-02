Kindergemeente versiert hele stad met stippen tegen pesten Nele Dooms

21 februari 2019

De leden van de kindergemeenteraad van Dendermonde zetten zich in voor de nationale week tegen pesten. Overal in de stad brachten ze donderdag de gekende vier stippen aan, van de STIP-IT-actie en symbool voor de strijd tegen pesten. “Het is ondertussen traditie dat kinderen opgeroepen worden om vier stippen op hun hand te zetten om zo te tonen dat ze tegen stippen zijn”, zegt jeugdconsulente Paulien Verbeeck. “Ook in Dendermonde doet de kindergemeenteraad enthousiast mee. Maar we zien het groter en daarom gaan de kinderen op pad om ook de hele stad te versieren met de vier stippen. Op deze manier willen we in Dendermonde laten zien dat we pesten niet ok vinden.” De kindergemeenteraadsleden verzamelden op de Grote Markt, samen met schepen van jeugd Nele Cleemput, en vertrokken vandaar ook naar de verschillende deelgemeenten. Om de stippen aan te brengen gebruikten ze spuitkrijt, dat op natuurlijke wijze vervaagt en dus niet schadelijk is voor het milieu. Ook enkele winkels kregen bezoek, waar de stippen voor het etalageraam mogen hangen.