Kinderen zorgen voor eerbetoon aan kunstenaar SCHILDERIJEN JEAN STEEMAN RODE DRAAD VAN NIEUWE WANDELING NELE DOOMS

08 mei 2018

02u43 0 Dendermonde Kunstenaar Jean Steeman uit Baasrode, eind 2016 overleden, krijgt zijn hommage. Daar zorgen zijn kinderen Hendrik-Jan en Tine voor, met een wandeling langs de Schelde. Daar liet Steeman zich inspireren voor zijn schilderijen.

Net geen 75 jaar werd kunstenaar Jean Steeman. Hij overleed eind december 2016 aan een hartfalen. Getypeerd door een ruige, krullende rosse baard, nooit om een kwinkslag verlegen en erg bedreven in het hanteren van verf en penseel was Steeman alom gekend in Dendermonde. Als kunstschilder liet hij ontelbare landschappen, portretten en stillevens na. De meeste ervan werden geschilderd in de omgeving van Baasrode, aan de Schelde. "Toen vader stierf, vatten mijn zus en ik vrijwel meteen het idee op om voor zijn nagedachtenis iets te doen", zegt zijn zoon Hendrik-Jan (37). "We wilden een passend eerbetoon."





Het idee had zijn tijd nodig om te rijpen. Tot Tine (34) en Hendrik-Jan plots op hetzelfde idee kwamen: Steemans schilderijen tonen op de plaatsen waar hij ze gemaakt had. "Vader was een buitenmens", vertelt Hendrik-Jan. "Wie langs de Schelde tussen Baasrode en Vlassenbroek wandelde, kwam hem tegen. Zittend aan zijn schildersezel om het landschap op doek vast te leggen. Hij was ook altijd bereid tot een babbel. De locaties hebben wij in een interactieve wandel- en fietsroute gegoten."





De 'RosBaard-route', een verwijzing naar de rosse baard van de schilder, is vijf kilometer lang en omvat dertien stops. Wandelaars kunnen op die plaatsen met een smartphone een QR-code scannen. Dan krijgen ze een schilderij of tekening van Steeman te zien en kunnen dat meteen vergelijken met het huidige landschap. "Eén van de stops is de vertoning van een interview dat papa ooit aflegde aan zijn woning aan de Scheldedijk", zegt Tine. "Zo komt hij precies nog even tot leven."





De kinderen van Steeman krijgen voor dit project steun van het Dendermondse stadsbestuur. 'Op zoek naar kunstschilder Jean Kamiel Steeman' is opgenomen in 'View Masters', naar aanleiding van de 75ste verjaardag van landschapsschilder Franz Courtens. Rond deze artiest lopen een zomer lang verschillende initiatieven. Omdat ook Steeman landschapsschilder was, past ook de zoektocht in het concept.





Voor wie minder vertrouwd is met smartphones, is er een brochure met postkaarten van de kunstwerken. Tegelijk met de wandeling loopt tot het eind van de zomer ook een overzichtstentoonstelling in Hof Van Peene in Baasrode. "Deze expo blikt terug op leven en werk van vader", zegt Hendrik-Jan. "Ze vertelt het verhaal van de artiest aan de hand van zijn schilderijen, foto's, krantenknipsels en beeldfragmenten. We kregen ook veel hulp van mama Emmi Clapdorp om alles te vervolledigen."





Info: www.jeankamielsteeman.be.