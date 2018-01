Kinderen vertellen wensen tijdens Droomdag 25 januari 2018

02u43 0 Dendermonde Voor de tweede keer op rij organiseert de Jeugddienst van Dendermonde een 'Droomdag'. Alle kinderen tussen acht en twaalf jaar zijn daarop welkom.

Vorig jaar werd het initiatief een groot succes, zodat een vervolg niet kon uitblijven. De Droomdag vindt plaats op woensdag 31 januari. De jonge inwoners van Dendermonde krijgen de kans om samen met stadsambtenaren rond de tafel te zitten en hun dromen en ideeën vorm te geven. Ze denken na over onder andere spelen in het groen, cultuur voor kinderen, sporten is gezond, museum door een kinderbril, veiligheid, bibliotheek en evenementen op kindermaat. De Droomdag start om 13.30 uur en alle kinderen zijn welkom. Inschrijven kan via jeugddienst@dendermonde.be.





(DND)