Kinderen uitgelaten, ouders op gemak 900 VIERKANTE METER BINNENSPEELRUIMTE 'ZONDER REFTERGEVOEL' NELE DOOMS

11 april 2018

02u36 0 Dendermonde Dendermonde is 900 vierkante meter binnenspeelruimte rijker. Evy Delcart en Steven Van Bruyssel openen de nieuwe binnenspeeltuin Play-In aan de Oude Vest. "Kinderen gelukkig maken en ouders op hun gemak laten zijn, is ons doel."

Binnenspeeltuin 't Mierennest in Grembergen is al jaren verdwenen en voor het dichtstbijzijnde alternatief moeten ouders uit Dendermonde tegenwoordig met hun kinderen al naar Hamme rijden. Daar komt nu verandering in. Evy Delcart (30) en Steven Van Bruyssel (33) uit Baasrode zorgen er voor dat een leemte die op dat vlak in de Ros Beiaardstad bestond, opgevuld raakt. Aan de Oude Vest, in het pand waar tot voor kort schoenenwinkel Torfs gevestigd was, hebben ze hun binnenspeeltuin Play-In geopend.





"We beseffen ten volle dat we ons in een groot avontuur storten", zegt Evy Delcart. Zelf werkt ze momenteel deeltijds bij de overheidsdienst Financiën. Partner Van Bruyssel heeft een voltijdse job in de bouw. "Toch starten we met deze binnenspeeltuin", klinkt het. "We nemen een voorzichtige start, maar hopen natuurlijk om hier over afzienbare tijd onze voltijdse job van te kunnen maken."





Het koppel liep al vijf jaar met het idee rond om het project te realiseren. "We zijn zelf ouders van drie kindjes van drie, vier en zes jaar oud", vertelt Delcart. "We hebben dus wel al wat binnenspeeltuinen bezocht met onze kroost. Zo rees het idee om er zelf een te beginnen. Alleen wilden we anders zijn dan de rest. We willen geen loods- of reftergevoel."





Het resultaat is liefst 900 vierkante meter binnenruimte, waarvan 500 vierkante meter volledig opgevuld met allerlei speelmogelijkheden, van glijbanen over ballenbaden tot klimtoestellen. "We hebben er voor gezorgd dat ook het meubilair heel aantrekkelijk is", zegt Van Bruyssel. "Ouders kunnen hier plaatsnemen op comfortabele stoelen en tafels staan ver genoeg uit elkaar. Voor de rest fleuren leuke kleuren de boel op en namen we akoestische maatregelen om het lawaai zo goed mogelijk op te vangen."





Drop and shop

De speelruimte is opgedeeld in drie zones: voor baby's en kruipertjes, voor kleuters tussen één en drie jaar en kinderen tussen vier en twaalf jaar. "We hebben al veel positieve reacties gekregen", zegt Delcart. "Ik denk dat veel ouders uitkeken naar een binnenspeeltuin in Dendermonde. Het heeft lang geduurd vooraleer onze vergunningen allemaal in orde waren, maar nu dit definitief rond is, gaan we er vol enthousiasme tegenaan. We bekijken bovendien hoe we later ook een aanbod kunnen ontwikkelen voor winkelende ouders. Als we daar de nodige begeleiding voor vinden, kunnen zij hun kinderen hier brengen terwijl zij rustig shoppen."





Info: www.play-in.be.