Kinderen op tijdreis tijdens Fiesta4Kids 16 juli 2018

De organisatoren van het festival Fiësta Aaghem zorgden voor een tijdreis voor de kinderen die Fiesta4Kids bezochten.

De kindernamiddag tijdens het tweedaags zomers festival in Oudegem zit al een tijd in de lift. "Steeds meer kinderen komen langs om te genieten van alle mogelijkheden die we aanbieden", zegt Dirk Maes, voorzitter van 't Pyl. "Net daarom kozen we er dit jaar voor om de animatie nog een paar niveau's hoger te tillen. Ons festivalterrein is voor hen een feeërieke wereld." In dat decor konden de kinderen reizen tussen een nostalgische kermis, met authentieke zwiermolen, bellen blazen, sprookjesfiguren en zelfs boogschieten, en een futuristisch dorp met lasershooting en glittertatoeages. (DND)