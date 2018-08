Kinderen op stap met burgemeester Nele Dooms

28 augustus 2018

16u20 2 Dendermonde De Jeugddienst van Dendermonde organiseert, om de zomervakantie af te sluiten, op donderdag 30 augustus de jaarlijkse "Dag met de burgemeester". Kinderen uit Dendermonde krijgen dan de kans om een namiddag op pad te gaan met burgemeester Piet Buyse.

Deze keer is plaats van afspraak het grasveld naast de speeltuin aan Zwembad Olympos aan de Kalendijk. De burgemeester zal er de kinderen ontvangen en ze vervolgens aan het werk zetten. Er vinden workshops plaats om kampvuurgerechtjes klaar te maken. De kinderen leren samen een vuur te maken en lekkere hapjes te bereiden. Tussendoor worden allerlei spelletjes gespeeld. De burgemeester zal alle gerechtjes komen proeven en met de kinderen klinken op een leuke namiddag. De Dag van de Burgemeester start om 14 uur en duurt tot 17 uur. Deelnemen is gratis. Info: 052/21.20.93 of via jeugddienst@dendermonde.be.