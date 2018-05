Kinderen op de fiets voor schoolroutekaart 19 mei 2018

02u33 1

Meer dan 180 scholieren hebben gisteren aan de Grote Markt verzameld. Met veel enthousiasme fietsten ze de nieuwe schoolroutekaart in. Die toont de meest aangewezen fietsroutes naar school. Voor de opmaak ervan werkte het stadsbestuur samen met de provincie Oost-Vlaanderen, de lokale polite, scholen en Fietsersbond. "Niet alleen veilige schoolomgevingen zijn een must, maar ook de veiligheid op routes van en naar scholen zijn belangrijk", zegt schepen van verkeer Niels Tas (Sp.a). "Behalve een overzicht van veilige fietstrajecten naar scholen komen ook andere locaties zoals jeugdlokalen en sportclubs aan bod. Als stad beschikken we hiermee ook over een grondige analyse van de verplaatsingen van leerlingen en hebben we een goed zicht op alle knelpunten. Zo kunnen we concreet op zoek naar oplossingen. We kunnen ook alternatievere, meer veiligere routes voorstellen." Per school is een digitale kaart gemaakt met de meest veilige routes. De schoolroutekaart geeft ook uitleg over het verkeersreglement. Zo kunnen leerkrachten ze in de klassen ook als educatief hulpmiddel gebruiken. (DND)