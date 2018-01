Kinderen mogen dromen 30 januari 2018

02u43 0 Dendermonde Het stadsbestuur en de jeugddienst van Dendermonde laten kinderen dromen. Daarvoor vindt op woensdag 31 januari een Droomdag plaats.

Alle Dendermondse kinderen zijn daarop welkom om na te denken over leuke, kindvriendelijke projecten en wensen voor de stad. Kernvraag is "Wat wil jij graag veranderen in de stad zodat alle Dendermondse kinderen en jongeren er blij van worden?".





De Droomdag is bestemd voor kinderen van acht tot twaalf jaar. "Na deze dag verzamelen we alle ideeën en op die manier kunnen we projecten opstarten om kinderen gelukkiger te maken in Dendermonde", zegt schepen van Jeugd Lien Verwaeren. "Een eerste editie vorig jaar was alvast een groot succes. Hopelijk krijgen we voor de tweede uitgave ook zoveel belangstelling." De Droomdag vindt plaats in Zaal 't Sestich in de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde, vanaf 13.30 uur. Inschrijven kan via jeugddienst@dendermonde.be of 052/21.20.93. (DND)