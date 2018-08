Kinderen leren schapen hoeden Nele Dooms

23 augustus 2018

16u11 0 Dendermonde Venga, de Dendermondse organisatie die outdoor activiteiten aanbiedt, houdt voor het eerst in haar bestaan zomerkampen voor kinderen. Ook schapen hoeden staat op het programma.

Deze week loopt een Triatlonkamp voor kinderen tussen tien en veertien jaar. Vandaag, donderdag, lieten de deelnemers echter de triatlon even voor wat het was en concentreerden zich op schapen hoeden. In Grembergen namen de kinderen een groep schapen op sleeptouw om ze naar een volgende graasplek te begeleiden. "We proberen zoveel mogelijk variatie te steken in ons zomerkamp", zegt Raf Delagaye van Venga. "Natuurlijk draait het kamp rond lopen, zwemmen en fietsen en maken we op een speelse en opbouwende manier een mini ironman van de deelnemers. Maar we voorzien ook voldoende andere ontspanning. Daar hoort dat schapen hoeden bij. Maar ook onder andere een vlottenbouw en mountainbiketocht staan op het programma." De kinderen probeerden de schapen zoveel mogelijk in bedwang te houden, maar dat bleek toch wat moeilijker dan verwacht.