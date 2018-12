Kinderen Het Laar nodigen uit voor kerstmarkt Nele Dooms

12 december 2018

De kinderen en leerkrachten van buitengewoon basisonderwijs Het Laar in Dendermonde organiseren op zondag 16 december een kerstmarkt. De leerlingen zijn al een tijd creatief aan de slag om allerlei zelfgemaakte kunstwerkjes te toveren. Die zullen aan verschillende kraampjes te koop aangeboden worden. Zij staken de voorbije weken de handen uit de mouwen voor onder andere kerstversiering en eindejaarsgeschenken. Er is een aanbod van onder andere insectenhuisjes, vogelhuisjes, kerstkaarten, mutsen, sjaals, een babbelaar pot, zelf samengestelde en gebakken granola, lichtjes en engeltjes. Dit jaar is er ook een recycle-kraampje. De school verzamelde, samen met ouders en vrienden, kerstversiering en verkoopt ze tijdens de kerstmarkt opnieuw aan kleine prijsjes. De school zorgt ook voor allerlei lekkers, zoals churros, hotdogs en verse pannenkoeken, warme chocomelk, glühwein, jenever en verse soep. De leerlingen brengen live kerstliedjes. De opbrengst van deze kerstmarkt gaat naar de specifieke onderwijsnoden van de leerlingen van Het Laar. Iedereen is welkom op de kerstmarkt in de school, aan de Zuidlaan in Dendermonde, van 14 tot 17.30 uur.