Kinderen genieten van MEGA-fuif in Zenith 26 maart 2018

Geen jongeren, maar deze keer tientallen elf- en twaalfjarige kinderen die dansten in jeugdhuis Zenith. Aanleiding was de MEGA-fuif, waarmee de scholen het preventieproject rond drugs afsluiten. "Al twintig jaar werken we samen met de Dendermondse basisscholen om kinderen weerbaarder te maken tegen groepsdruk en de verleidingen van drugs en alcohol", zegt Gerry Van Gheem van de Dendermondse politie. "We leren ze 'neen' zeggen. Om dat af te sluiten organiseren we een fuif, zonder drugs en alcohol natuurlijk. Zo ervaren de kinderen dat ze ook perfect plezier kunnen maken zonder die verdovende middelen. Voor het eerste gebeurt dit vanaf dit jaar in een echt jeugdhuis." De kinderen reageerden alvast erg enthousiast en dansten het dak eraf. (DND)