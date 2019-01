Kinderen geen excuus meer om goede voornemens niet waar te maken: Meirdam Sport begint Kids Club Nele Dooms

16 januari 2019

13u44 0 Dendermonde Wie bij de start van dit nieuwe jaar zijn goede voornemens om meer te sporten en bewegen wil waarmaken, kan voortaan zijn kinderen niet meer als excuus gebruiken. Meirdam Sport begint immers een eigen ‘Kids Club’. Terwijl mama en papa sporten, krijgen de kinderen sport, crea en spel aangeboden.

Bij Meirdam Sport, aan de Sint-Onolfsdijk in Dendermonde, kennen ze het liedje: Veel volwassenen willen wel meer sporten, maar hebben niet altijd de nodige oppas of opvang voor de kinderen om zich vrij te maken voor extra uurtjes bewegen. “Zelf hebben we ook twee kleine kindjes en dus ondervinden we ook dat het allemaal niet zo eenvoudig is”, zegt Sofie Van Damme van Meirdam Sport. “We horen het zo vaak dat vrouwen of mannen graag willen komen sporten, maar dat er iemand bij de kinderen moet blijven. We zetten ons aan het denken om daar een oplossing voor te vinden.”

Het resultaat is de Meirdam Kids Club die deze maand van start gaat. Elke zondagvoormiddag kunnen kinderen tussen drie en acht jaar er terecht om zelf te sporten en bewegen, maar ook te spelen en te knutselen. “Enige voorwaarde is dat één van de ouders ondertussen aan het sporten is”, zegt Van Damme. “Het is een extra service die we aanbieden, niet zomaar een babysit van twaalf in een dozijn. Januari is overigens het ideale moment om hiermee te starten. De winter is hier sowieso de drukste periode en er worden op dit ogenblik veel goede voornemens om gezonder te leven gemaakt.”

Dat de Kids Club op zondag plaatsvindt, is geen toeval. Net dan staan in Meirdam Sport de meeste groepslessen en -sessies, zoals spinning en zumba, op het programma. Voor het initiatief werkt Meirdam Sport samen met Venga uit Dendermonde, organisator van sportactiviteiten en sportkampen. “We zijn het gewend om een aanbod voor volwassenen aan te bieden, maar kinderen dat is een andere zaak”, klinkt het. “Maar ook daar willen we de nodige kwaliteit. Om zeker te zijn van een degelijke begeleiding doen we beroep op monitoren van Venga met een officieel diploma. Zij zorgen ervoor dat de kinderen bewegen en een paar leuke uurtjes beleven.”

De eerste reacties op het initiatief zijn alvast positief. “Een mama die hier al naar groepslessen kwam, liet de kindjes bij de papa achter. Dankzij de Kids Club komt die nu ook gewoon op zondagochtend naar de fitness en kan hij zelf sporten”, vertelt Van Damme. “Een andere vrouw stuurde dolenthousiast een bericht dat ze nu eindelijk ook aan zumba kan doen omdat haar kindje ondertussen hier terecht kan.”

De Meirdam Kids Club is er nog de hele winter elke zondagochtend vanaf 9.30 uur. Info: events@meirdam.be.