Kinderen drukken zelf postkaarten 26 maart 2018

02u29 1 Dendermonde De kinderen die het voorbije weekend deelnamen aan de workshop 'Drukpost' beschikken voortaan over een eigen persoonlijke reeks postkaarten om te versturen.

In het Museum voor Volkskunde gingen ze zelf aan de slag met druktechnieken. De activiteit kaderde binnen de Jeugdboekenmaand. De deelnemende kinderen kregen de kans om letters te zetten met een oude drukpers. Maar ze maakten ook kennis met oude en nieuwe illustratietechnieken. Op die manier gingen ze aan de slag met zowel oude als nieuwe druk- en illustratietechnieken.





Resultaat was een eigen postkaart. Die gaan nu in druk en worden binnenkort in tienvoud aan de deelnemers bezorgd. (DND)