Kinderen dromen van kindvriendelijke stad 02 februari 2018

02u34 0 Dendermonde Tientallen kinderen tussen acht en twaalf jaar verzamelden woensdag in Zaal 't Sestisch van de Dendermondse bibliotheek voor de Droomdag.

Kinderen kregen de kans om hun dromen en wensen voor een kindvriendelijker en leuker Dendermonde vorm te geven. "De kinderen kunnen overleggen met verschillende stadsambtenaren", legt schepen van Jeugd Lien Verwaeren (CD&V) uit. "Ze denken na over onder andere speelruimte in het groen, cultuur voor kinderen, sporten, musea, veiligheid, bibliotheek en evenementen op kindermaat. We vinden het belangrijk dat we ook de ideeën van kinderen zelf over deze onderwerpen kennen. We bundelen alle resultaten en op basis daarvan kunnen we dan projecten uitwerken die kinderen tof vinden."





Dendermonde was aan de tweede Droomdag toe. Een eerste editie vorig jaar was ook al een groot succes. (DND)