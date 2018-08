Kinderen dansen alsof niemand kijkt Nele Dooms

26 augustus 2018

11u00 2 Dendermonde Tientallen en tientallen kinderen hebben afgelopen weekend de benen stevig losgegooid op de Grote Markt, waar de allereerste kinderfuif in openlucht dan ook een schot in de roos genoemd mocht worden.

De kinderen lieten zich volledig gaan en dansten alsof niemand keek. "De leden van de Kindergemeenteraad gaven in het voorbije werkjaar aan dat ook kinderen wel eens een grote fuif zouden willen", zegt schepen van Jeugd Lien Verwaeren (CD&V). "Het is op hun vraag dat onze Jeugddienst deze Stylofuif georganiseerd heeft. Zo vlak voor de start van het nieuwe schooljaar de kinderen nog eens goed uit de bol laten gaan, leek een goed idee. En het is bij deze bewezen dat de Dendermondse kinderen erg enthousiast waren over het initiatief."

Naast een kinder-dj bood de fuif ook randanimatie, in de vorm van glittertattoos en een ballonplooier.