Kinderen basisschool Atheneum op driedaagse Nele Dooms

16 november 2018

De leerlingen van het derde leerjaar van Basisschool Atheneum van Dendermonde trokken deze week op driedaagse naar het jeugdverblijfcentrum Heidepark in Waasmunster. Rode draad doorheen het verblijf was het thema “beroepen”. “De kinderen brachten een bezoek aan een manège en een chocolatier”, vertelt directeur Kathy Van Langenhoven. “Bovendien kwam jeugdauteur Patricia David langs. Er werd ook gewerkt rond kinderarbeid en kinderrechten en de kinderen konden beroepen van vroeger uitproberen. Aandacht ging ook naar de verkeersregels met een voet- en fietstocht van enkele kilometers. Voor al de kinderen was het een leuke en leerrijke ervaring. Voor de meeste kinderen was het de eerste keer dat ze drie dagen bij hun ouders weg waren, maar ze waren allemaal erg enthousiast.”