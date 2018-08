Kinderen bakken op kampvuur voor burgemeester Nele Dooms

30 augustus 2018

16u09 0 Dendermonde Bakken, koken en proeven. Dat stond op het programma voor de Dag met de Burgemeester.

Het is dan ook een smakelijke Dag met de Burgemeester in Dendermonde geworden voor burgemeester Piet Buyse. Hij verwelkomde een twintigtal kinderen die deelnamen aan het jaarlijkse initiatief. Dat vond plaats op het grasplein van zwembad Olympos aan de Kalendijk. Een groot kampvuur was er aangestoken, waar het gezelschap rond kon plaatsnemen. De kinderen gingen aan de slag om zelf gerechtjes op het kampvuur klaar te maken. En de burgemeester.... die mocht proeven. "De jeugddienst organiseert elke zomer als slot van de vakantie een Dag met de Burgemeester", zegt Jelien Wauters van de Dendermondse Jeugddienst. "Het enthousiasme bij de jonge Dendermondenaren om hier aan deel te nemen is altijd groot. Elke keer vindt een andere activiteit plaats. Deze keer zijn de kinderen dus aan het bakken en koken geslagen." Ondere andere chocoladebroodjes op een stokje stonden op het menu.