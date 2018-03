Kinderen Atheneum vormen ketting voor vrede 15 maart 2018

02u44 0

De leerlingen van basiscshool Atheneum vormden een lange symoblische ketting van aan hun school tot het Heldenplein. Daarmee sloten ze hun project rond 'Vrede en vriendschap in 1918' af. Dat kadert in de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Er vonden schoolopdrachten, inleefsessies en uitstappen plaats. De ketting in de stad werd beëindigd met neerleggen van een boeket bloemen aan het oorlogsmonument. De kleuters lieten tegelijkertijd gekleurde ballonnen de lucht in. Daarna werd gefeest op de speelplaats op de tonen van de Lindy Hop en de Charleston.





(DND)