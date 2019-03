Kinderen Atheneum nodigen uit op intergallactische reis Nele Dooms

27 maart 2019

13u14 11 Dendermonde De ruimte, het heelal, de maan en de wereld van astronaut Neil Armstrong hebben voor de leerlingen van basisschool Atheneum van Dendermonde geen geheimen meer.

Twee weken lang werkten ze rond het project ‘Ready for take-off’, naar aanleiding van de eerste maanlanding precies vijftig jaar geleden. Rond al hun bevindingen bouwden de kinderen een voorstelling uit die iedereen mag gaan bezoeken. “Onze kinderen dachten na over onder andere de wetenschappelijke expansie van de laatste 100 jaar, de structuren van NASA, de geschiedenis van de Russische en Chinese ruimtevaart, de effecten op ons wereldbeeld en onze eigen ruimtevaarders zoals Dirk Frimout en Frank De Winne”, zegt directeur Kathy Van Langenhoven. “Er vonden ook uitstappen plaats naar het planetarium. Ze brachten alles in beeld en vormen daarmee nu een spannend info- en toonmoment rond ‘een intergallactische reis’.”

Op vrijdag 29 maart is iedereen welkom in de school, aan de Geldroplaan, om een kijkje te komen nemen. Er zijn rondleidingen voor de ‘stille spacetentoonstelling’ doorheen de ganse school van 15.30 tot 17 uur. Afsluiten kan met een ‘moonwalk-cava’ of ‘space-orange’.