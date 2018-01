Kindercarnaval schot in de roos 22 januari 2018

02u23 0

Tientallen kinderen namen het voorbije weekend deel aan het Kindercarnaval van Dendermonde. Daarvoor verzamelden ze in Zaal Klokske in de wijk Keur. Het Carnavalscomité doet al een aantal jaren inspanning om het kindercarnaval weer groter te maken, met succes. Tijdens het gebeuren stond ook de verkiezing van een Jeugdprinsenpaar op de agenda. Dat zorgde voor extra vertier. Kandidaatjes Anouk en Ferre moesten allerlei opdrachten uitvoeren om het publiek te overtuigen dat ze de titel van Jeugdprinsen waard waren. "Superleuk", zegt Anouk. "Ik ben echt blij dat ik deelneem. Ook op het podium staan met een zelfgeschreven liedje, is heel plezant." Nu de kinderen hun eerste carnavalsfeest al gehad hebben, is het uitkijken naar het carnavalsweekend. Op zaterdag 17 februari staat een kinderoptocht op het programma en mogen de deelnemende kinderen gratis op de kermis. De echte stoet is voor zondag 18 febuari. (DND)