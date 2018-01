Kindercarnaval schot in de roos 31 januari 2018

02u28 0

De Orde van de Aaltjes van Baasrode heeft er een schitterende kindercarnaval opzitten. Het feest vond plaats in gemeenteschool De Schakel aan de Molenberg in Baasrode. "Naast allerlei animatie, stond traditiegetrouw ook de verkiezing van nieuwe jeugdprinsen op de agenda", zegt Ingrid Van den Berghe van de Orde van de Aaltjes. "Wij zijn alleszins heel tevreden dat we meer dan vijftig enthousiaste kinderen mochten verwelkomen." De titel van miniprins en -prinses ging naar Lowie Collaert en Charlotte Van Overloop. Mille Vehent en Yuna De Vroe mogen zich jeugdprins en -prinses noemen. En Birte Van Overloop kreeg de titel van jeugdkeizerin.





(DND)